Como combater o envelhecimento precoce com 3 ingredientes

O envelhecimento precoce da pele acontece quando fatores externos aceleram a flacidez, rugas e manchas. Segundo a esteticista dermaticista Patrícia Elias, as maiores causas são o excesso de exposição ao sol, alto consumo de açúcar, depressão, ausência de hidratação na pele e até mesmo noites mal dormidas.

“Para evitar o envelhecimento precoce e manter a saúde da pele, é necessário focar em hábitos mais saudáveis, como manter alimentação rica em vitaminas e minerais, beber bastante água, praticar exercícios físicos e realizar procedimentos estéticos específicos que ajudam a combater os radicais livres e estimular a produção de colágeno da pele”, esclarece a especialista.

Para quem procura uma alternativa mais confortável e que pode até mesmo ser feita em casa, Patrícia Elias ensina uma receita rápida e prática, acompanhada de uma massagem lifting. Confira:

Ingredientes

– 3 gotas do óleo vegetal de rosa mosqueta

– 1 gota do óleo essencial de lavanda

– Gel de babosa

Modo de preparo e aplicação

Misture na palma da mão e aplique na pele com movimentos ascendentes, com as pontas dos dedos para puxar a musculatura para cima. A receita pode ser utilizada todos os dias, no período da manhã ou à noite.

De acordo com a esteticista dermaticista, cada ingrediente utilizado na receita contém benefícios para a saúde da pele. O aloe vera estimula a produção de colágeno e combate as rugas, aumentando a elasticidade da pele. “ A babosa possui os melhores ativos com ação antisséptica, calmante, antitérmica e anti-inflamatória. O gel encontrado nas folhas possui vitaminas, enzimas, aminoácidos, sais minerais e outras substâncias que hidratam e nutrem a pele”, explica.

Já o alto nível de vitamina C encontrado no óleo de rosa mosqueta proporciona um poderoso efeito antienvelhecimento. “A função antioxidante presente nesta vitamina, protege e restaura os danos causados pelos raios UV, reduzindo as rugas. Além disso, os carotenóides, que são compostos pela vitamina A, ajustam a renovação da pele, deixando-a mais brilhante e mais uniforme”, aponta

Por fim, além de possuir efeito cicatrizante, o óleo essencial de lavanda é capaz de estimular o colágeno e promover o mesmo efeito relaxante nas linhas de expressão e rugas. “Alivia tensões, age como hidratante e reparador, podendo ser aplicado em todos os tipos de pele e idade”, finaliza.



