Como cada signo funciona na cozinha?

O que a gente veste, ouve e come diz muito sobre nossa personalidade. Imagina então o jeito de cozinhar. Os ingredientes preferidos, se preparamos pratos rápidos ou mais elaborados, ou se escolhemos sabores suaves ou intensos, tudo isso tem a ver com o que somos. Sendo assim, o astrólogo Ricardo Muri, analisou todos os signos no momento chef, para explicar o comportamento de cada um na cozinha.

Ricardo é conhecido como o ‘astrólogo dos famosos’. Ele é responsável por fazer o Mapa Astral de nomes como Juliana Paes e Kelly Key, e, em sua previsão, apontou que Lorena Improta e Leo Santana iriam se casar e que a dançarina ficaria grávida. O que de fato aconteceu.

Confira a astrologia nos diz sobre os signos na cozinha:

Áries

A atitude e o espírito ariano se manifestam em pratos únicos e marcantes. Carne de caça, cordeiro e jacaré podem ser opções da pessoa de Áries que quer impressionar em um jantar. Se o tempo de preparo for mais curto, não tem problema. O ariano vai dar um jeito de pesquisar um prato rápido que seja autêntico e marcante para os convidados.

Touro

O faixa-preta do zodíaco na cozinha. Todo o prazer que o taurino sente ao deliciar um prato bem preparado é transportado para a hora do preparo. E não tem frescura, do arroz e feijão ao caviar, quem é de Touro se entrega e faz tudo com carinho. Porque não tem nada melhor do que comer bem, não é mesmo?

Gêmeos

Soluções rápidas e receitas simples. Os geminianos não querem lavar muita louça, ficar horas na cozinha, nem sair com o cabelo cheirando a óleo e tempero. Se for para fazer algo mais elaborado, um risoto, com ingredientes básicos, pode ser uma boa pedida. O importante é o prato não exigir muito tempo de espera, porque a paciência do cozinheiro é curta.

Câncer

Amigos reunidos em volta da mesa ou a família toda junta para um almoço de domingo, tão aí duas coisas que deixam o canceriano feliz. O papo durante o preparação, e o sorriso no rosto dos convidados são essenciais para este signo. Sendo assim, não se espante se conhecer um canceriano louco por churrasco.

Leão

Rei é rei em qualquer lugar, na cozinha não é diferente. Ingredientes únicos e sofisticados encantam os leoninos. Bons vinhos, carnes com cortes especiais, vegetais selecionados, e tudo sem miséria. Afinal de contas, a realeza gosta de banquetes.

Virgem

Pratos elaborados e que exigem precisão no preparo são a cara dos virginianos. Atenção com a temperatura perfeita do fogo, a panela certa, e os ingredientes perfeitamente selecionados. Sem contar com as bebidas que harmonizem perfeitamente com tudo isso. Se um virginiano for preparar um jantar, espere uma refeição impecável.

Librianos

Comer bem é um experiência que vai além do paladar e os librianos levam isso muito a sério. A preparação do cenário, com a definição dos talheres e da toalha de mesa, são elementos importantes para este signo. Um ambiente à meia luz e o prato preferido do outro, são escolhas clássicas de quem é de Libra.

Escorpião

Sabores intensos e apresentações impactantes. Os escorpianos adoram preparar pratos apimentados ou que tenha outro tempero forte e marcante. E com eles também não tem miséria. Assados, travessas cheias, e fartura, o escorpiano come com a boca e com os olhos!

Sagitário

Prefere pratos leves, coloridos e inusitados. A liberdade é uma característica que os sagitarianos carregam para a cozinha. Preparos que permitem a ousadia e a mistura de sabores sem deixar de lado uma bela apresentação estão em destaque no livro de receitas de Sagitário.

Capricórnio

Apaixonado pelas raízes e tradições , o capricorniano adora cozinhar o que aprendeu com a família. Comida regional, com aquela receita que passa de geração para a geração é o hit deste signo na cozinha. E claro, respeitando todos os detalhes da tradição, sem deixar nenhum temperinho especial de fora.

Aquário

Pensa em um cozinheiro que não usa copo de medida. Vai tudo no olho e no feeling. Esse é o aquariano na cozinha. Adora inventar, misturar ingredientes e criar combinações únicas. Além de não se apegar aos detalhes, o aquariano é craque no improviso e sabe muito bem se virar com o que tem na geladeira.

Peixes

Sabe quando o sabor invade a alma e faz você abrir um sorriso. Essa é a comida preparada por um pisciano. Este signo se entrega na hora do preparo. Mais do que escolher com cuidado os ingredientes, quem é de Peixes põe amor do corte da cebola até a pitada de sal. Espere por sabores e aromas que remetam à outras emoções.