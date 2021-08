Como aumentar engajamento com os reels

O Brasil é o terceiro país do mundo que tem mais usuários do Instagram, ficando atrás apenas de EUA e Índia. Isso mostra o quanto as redes sociais assumiram um papel essencial como fontes de informação e de entretenimento. E isso alimenta, consequentemente, o desejo de influenciadores (e pessoas comuns, por que não?) de querer cada vez mais conquistar seguidores e engajamento em suas publicações.

A bola da vez para atingir este objetivo se chama Reels. São vídeos curtos, que cada vez mais fazem sucesso na plataforma. Para se destacar em um acervo tão grande, o o administrador e CEO da agência de Marketing A5Mídias, Aldrin Nery, fala o que se deve fazer para otimizar a entrega dos vídeos. “O Instagram anunciou recentemente que passará a ser uma rede social focada em vídeos, uma clara forma de brigar com seus concorrentes que já são populares com esses formatos, a exemplo do TikTok e o próprio YouTube. Por isso, apostam no Reels, que veio para brigar e conter o crescente avanço do APP concorrente chinês”, conta.

Para se destacar em meio à essa multidão de vídeos, algumas dicas podem ser seguidas. Aldrin acredita que seguindo elas, é possível popularizar seus conteúdos dentro da plataforma:

A ordem de relevância do algoritmo do reels funciona assim:

1. O seu vídeo ser assistido até o final;

2. Seu video receber like;

3. Seu video receber comentários e;

4. Criarem um novo Reels através do seu (remix).

Lembre-se de que algumas situações podem trazer o efeito contrário e afetar a postagem dos seus vídeos: A utilização de marca d’água, a resolução baixa ou ainda temas como política ou com políticos vão dificultar a entrega do seu conteúdo. “Portanto, fique atento a essas dicas, não esqueça de manter a constância e bom engajamento”, finaliza Aldrin.

Especialista em mídias sociais, Aldrin Nery, explica como elas podem trazer sucesso para o seu perfil.