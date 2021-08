Como aproveitar serviços exclusivos em hotéis

Oferecer o melhor atendimento pode trazer satisfação tanto para o estabelecimento quanto para o cliente. Por isso, muitos hotéis e pousadas buscam oferecer benefícios e serviços extras aos seus clientes para garantir isso.

Quando passamos alguma temporada em certo estabelecimento, principalmente em hotéis, é comum recebermos outras vantagens adicionais além das que o local já oferece.

Apesar de muitos hotéis oferecerem tais vantagens, poucos se dão conta que possuem tal benefício, e assim, perdem a oportunidade de receber alguns “presentes” do hotel em que se hospedaram.

Serviços exclusivos e suas vantagens

Geralmente, estes serviços podem ser somente para você ou mais um acompanhante. As vantagens serão determinadas por cada estabelecimento. Existem hotéis que possuem adição de serviços, pagos ou gratuitos. Veja quais são eles.

Café da manhã

Café da manhã como cortesia aos hóspedes é um diferencial de inúmeros estabelecimentos. Para conquistar o coração e o paladar do cliente, os hóteis se esmeram em caprichar em uma bela refeição inesquecível.

Sauna

A sauna é outro benefício disponível em alguns hóteis aos clientes. Geralmente é paga de forma separada, mas é sempre bom conferir no pacote contratado se há possibilidade de utilizar o serviço de forma já inclusa ou gratuita.

Welcome Drink

Este serviço se trata de uma “boas vindas” ao hóspede, através de um coquetel especial do bar do hotel.

O Welcome Drink é cada vez mais utilizado como uma forma de gentileza, para deixar os clientes mais à vontade, criando um ambiente agradável e preparando-os para desfrutar de todas as experiências que o local pode oferecer.

Benefícios exclusivos

Para além dos serviços extras, alguns estabelecimentos possuem benefícios exclusivos que proporcionarão um incremento à satisfação e à experiência do hóspede .

Isenção da taxas de cancelamento

A isenção de taxas de cancelamento pode ser atribuída como um benefício para alguns clientes, ou seja, não será cobrado caso o cliente tenha algum imprevisto e tenha que cancelar a reserva.

Geralmente esse tipo de benefício é concedido através dos sites de reserva. Portanto, fique de olho e verifique se na contratação dos serviços, você possui tal direito.

Cortesias de estacionamento

A cortesia de estacionamento vai garantir ao cliente que ele não terá que se preocupar com nenhum gasto adicional para estacionar seu veículo, pois o próprio hotel se encarregará disso.

No entanto, é bom estar atento às regras e condições de cada hotel ou pousada, uma vez que esse tipo de benefício, em alguns lugares, pode vigorar somente durante alguns dias, sendo cobrado normalmente após o tempo limite de utilização.

Wi-fi gratuito

Alguns locais também oferecem acesso à internet gratuita, uma vez que na era digital, estar conectado é quase uma necessidade básica, até mesmo para quem trabalha com isso.

Os clientes podem obter tais serviços verificando quais são as normas e requisitos do local em que ficou hospedado. Geralmente, é solicitado a comprovação de identidade além do CPF de quem está recebendo o benefício.

Esteja atento às novidades dos hotéis

A melhor forma de conseguir algum desconto ou promoção é seguir as redes sociais do local em questão, ou hashtags que estão dentro desse nicho.

Os melhores estabelecimentos, que são vantajosos para investir no cadastro, são os grandes hotéis, já que alguns podem oferecer acesso às áreas que, geralmente, são privadas para clientes VIPs.

Uma das novidades do ramo hoteleiro é o “Portas Abertas”, um programa exclusivo do Grand Hyatt Rio de Janeiro, que oferece experiências de gastronomia e bem-estar para moradores ao redor do hotel ou em bairros próximos.

Para se tornar membro e ter os descontos na aquisição dessa experiência, basta apenas preencher um formulário no site e pronto, você já faz parte da lista de pessoas que têm acesso aos melhores descontos dos restaurantes e spa do hotel.

A compra das ofertas, com descontos especiais, podem ser realizadas online. E para desfrutá-las, é preciso agendamento prévio de, no mínimo, 24 horas depois da aprovação do pagamento.

Todas as vantagens de ser membro estão sujeitas à disponibilidade de estoque, então não perca tempo e aproveite o melhor day spa de um grande hotel.