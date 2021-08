Como abrir uma loja online do zero

Ter uma loja online é uma grande oportunidade de fazer seu negócio conseguir novos clientes e se destacar no mercado – afinal, de acordo com o InfoMoney, o faturamento das vendas online no Brasil cresceu 41% no último ano. As pessoas estão priorizando praticidade e facilidade na hora de realizar compras, e, por isso, ter uma boa navegação e acesso em sua vitrine virtual pode aumentar seu faturamento.

Segundo o especialista Lucas Marchon, para ter uma loja online de sucesso, além de uma boa estratégia de marketing, é necessário ferramentas tecnológicas e práticas que permitam a gestão gerir o site com qualidade e eficiência. Ele é diretor comercial e de expansão da Stegia, empresa goiana especialista no desenvolvimento de serviços de terceirização financeira e contábil e que tem como missão facilitar a vida do cliente de forma inovadora.

“Se juntar o Shopify, que é a maior plataforma de compras do mundo, e integrá-lo com o TINY ERP, que promove a gestão de todo o site, essa dupla será tudo o que precisa para o seu e-commerce deslanchar”, explica Lucas. A integração desses recursos permite ainda a venda por delivery e mídias sociais, prometendo um processo simples e descomplicado.

A fim de auxiliar empreendedores e empresários que desejam abrir sua loja online do zero, o diretor da Stegia aconselha sobre alguns passos para seguir. “Primeiro, você deve comprar ou registrar um domínio, garantindo a segurança do seu endereço eletrônico com o nome da sua marca. Depois, é hora de implementar as ferramentas e por fim você pode vender qualquer coisa de qualquer lugar que estiver”, afirma.

A integração Shopify + TINY ERP permite o acompanhamento de todos os pedidos, pagamentos e controle de estoque, trazendo ainda meios para fazer etiquetas, emitir notas e verificar listas de pagamento. “Ter um site profissional e de fácil navegação, que proporcione relatórios de finanças periódicos, dicas de marketing e acesso a logística de pedidos e entregas pode ser a virada de chave do seu negócio”, conclui Lucas.

SOBRE A STEGIA

A Stegia é uma empresa de Terceirização e Consultoria. Seu objetivo é a entrega de qualidade e tecnologia na prestação de serviços profissionais de empresas para empresas. Fornecendo serviços de Contabilidade, Consultorias e Implantação de Tecnologias, estes que proporcionam a seus clientes facilidade nas tomadas de decisão do dia a dia. Por isso, aposta em um ecossistema de parceria, baseado no crescimento mútuo, e no bom relacionamento entre colaboradores, parceiros e clientes. Uma gestão totalmente integrada e digitalizada significa máxima produtividade para gestores que buscam o crescimento das empresas.