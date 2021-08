Como a prática de autodefesa pode ser aliada da inclusão social

Praticar defesa pessoal vai muito além de se proteger dos perigos no dia a dia. O treino diário promove saúde, força, disciplina e confiança, e o que poucos sabem é que também funciona como um método importante de transformação social.

É o que explica Avigdor Zalmon, presidente da Federação Internacional de Krav Magá e responsável pelo ensino da técnica em São Paulo. “Além de ensinar conceitos de defesa pessoal, as aulas de Krav Magá são concentradas em defender uma filosofia de vida baseada em honestidade, humildade, solidariedade, respeito e educação, possibilitando o convívio entre diferentes pessoas”, afirma Zalmon.

Ao praticar defesa pessoal, os incentivos de autoproteção transbordam para o senso de cuidado com o próximo. “Nas escolas, crianças e adolescentes que possuem esse treino em suas rotinas, além de se protegerem contra qualquer tipo de agressão, tendem a cuidar daqueles que sofrem com a exclusão e com a agressividade dos colegas de sala”, explica Avigdor.

Ao exercitar o corpo e a mente, os aprendizes conseguem obter melhores resultados na vida pessoal, acadêmica, profissional e em aspectos socioculturais, devolvendo à sociedade tudo o que foi aprendido durante as aulas. “Valorizar as aulas de defesa como aliada das práticas de inserção social é de extrema importância e vale como reflexão”, finaliza Zalmon.