Comitê de Retomada se reúne no Ciesp

O Comitê de Retomada Econômica de Americana se reuniu nesta quarta-feira (5), na sede do Ciesp Americana, para a primeira reunião após sua instituição e anúncio formal pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice-prefeito Odir Demarchi, em 30 de abril. O grupo de trabalho criado para coordenar ações de geração de emprego e renda no período pós-pandemia da Covid-19 discutiu a composição das Câmaras Temáticas, que serão compostas por representantes do Poder Público e de entidades e órgãos de classe ligados aos setores produtivos da cidade.

O encontro foi apresentado pelo secretário adjunto responsável pelo Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros. “Estou muito feliz com essa reunião do nosso grupo de trabalho. A ideia é que a gente faça esse encontro para avançarmos nesse trabalho pelo desenvolvimento econômico. Todos aqui sabem que o prefeito Chico Sardelli está dando muito apoio para nós, então este é o momento de ter e executar boas ideias”, disse.

As Câmaras Temáticas vão funcionar sob os pilares econômico, social e de serviços públicos, que vão oferecer suporte e apoio ao setor empresarial e fomentar a geração de emprego, de renda e a capacitação profissional. Vinte e um integrantes de diversos setores produtivos da cidade participaram do encontro.

“Estamos fazendo este trabalho juntos. É importante que todos tragam as ideias e a forma como podem colaborar, para que a execução seja otimizada para o menor tempo possível, baseado na expertise de cada instituição presente no comitê”, declarou Rafael de Barros.

Além da Prefeitura, da Câmara de Americana e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 13 entidades e órgãos de classe estão presentes no Comitê de Retomada Econômica: Sebrae, Sinditec, Sincomércio, Aescon, Ciesp, Acia, Senai, Fidam, OAB, Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, Fatec, Unisal e FAM. A reunião contou com a presença do vereador Lucas Leoncine e dos secretários de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, e de Fazenda, Simone Bruno.