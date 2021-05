Comissão vistoria ambulâncias em Santa Bárbara

A Comissão de Representação da Frota da Saúde da Câmara Municipal, formada pelos vereadores Carlos Fontes (PSL) – (Presidente), Kátia Ferrari (PV) e Bachin Júnior (MDB) , esteve na manhã do último sábado (22) na garagem das ambulâncias da Secretária Municipal de Saúde (antiga rodoviária), onde foram vistoriados no total 21 veículos, entre ambulâncias e carros leves que transportam pacientes dentro e fora do município.

Acompanharam a comissão os servidores municipais, Paulo Sérgio Campos – Chefe do Setor de Transporte Sanitário e Nei Mascarenhas- Chefe de Departamento Administrativo. A Comissão vistoriou pneus, parte elétrica, quilometragem, motores e o estado de conservação de cada ambulância/veículo. Tudo foi anotado numa planilha e será incluído no relatório final para a solicitação das melhorias necessárias. “O próximo passo é ouvir as pessoas que denunciaram nos meios de comunicação da cidade e região, e a nós pessoalmente, para que todas as informações, incluindo provas, sejam incluídas no relatório final”, disse o presidente da Comissão, vereador Carlos Fontes.

A Comissão foi formada após o site do Jornal “O Liberal” publicar uma matéria, no dia 30 de janeiro de 2021, que tinha como manchete: “Com problemas, veículos da Saúde são motivos de reclamações”, acrescentando que a denúncia ainda é mais grave, pois profissionais da área da Saúde também revelaram à reportagem do Jornal que muitos veículos não passam por manutenção. “O objetivo da Comissão de Representação é de apurar os fatos e trazer a luz a real situação das ambulâncias e os veículos da Secretaria Municipal da Saúde. O que queremos é que, a população seja atendida com qualidade e excelência pelas ambulâncias e veículos da Saúde com toda segurança, dentro e fora da cidade”, acrescentou Fontes.

Os vereadores ressaltaram também que a própria Administração Pública (Prefeitura) e a Secretaria de Saúde têm colaborado com os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Representação da Frota da Saúde e que faz questão que a verdade venha à tona.

“O objetivo desta força tarefa é, além de dar uma resposta àqueles que encaminharam denúncias, colaborar com a melhoria desse atendimento prestado à nossa população. Para tanto, ainda na primeira reunião com os representantes do Governo Municipal, a comissão encaminhou algumas sugestões”, afirmou Bachin Júnior.

“Nossa comissão estabeleceu algumas etapas nas apurações e hoje certamente um importante trabalho foi realizado com muito sucesso. Pudemos conhecer toda a logística do transporte na saúde e checar de perto a frota. A comissão busca investigar denúncias. Fomos além e levantamos demandas dentro deste setor, buscando melhorias junto ao Executivo”, finalizou a vereadora Kátia Ferrari.