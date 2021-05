Comissão visita empresa que faz troca de lâmpadas

A Comissão de Representação das Trocas de Lâmpadas, da Câmara Municipal, visitou, nesta quarta-feira (26), a sede da Empresa Luz Forte Iluminação, prestadora de serviços de troca de lâmpadas em Santa Bárbara d’Oeste. Nessa visita, a comissão foi recebida pelo supervisor da empresa, Silas Garcia de Oliveira, e pelo engenheiro elétrico da Prefeitura, e gestor do contrato, Bruno Tuckmantel.

No encontro, a comissão de representação protocolou ofício solicitando uma equipe de troca de lâmpadas, para que seja feito um pente-fino em todas as ruas da cidade no período noturno, detectando as lâmpadas queimadas, para que a substituição possa ser efetuada imediatamente. Em outro ofício, os parlamentares apresentaram uma lista de endereços onde existem postes com lâmpadas queimadas.

Ainda nesta quarta-feira, a empresa informou que, neste primeiro mês de operação, já promoveu a troca de aproximadamente 1 mil lâmpadas, 539 relés (dispositivo que abre e fecha o circuito elétrico) e 237 reatores. A comissão também foi informada que a empresa conta atualmente com três equipes, num total de sete funcionários, que operam todo o sistema e a logística das trocas de lâmpadas.

“Ficamos muito satisfeitos em conhecer a empresa e de imediato sermos atendidos nas nossas solicitações. A comissão pretende visitar todos os bairros da cidade no período noturno, detectando as lâmpadas queimadas e passando à empresa para que sejam trocadas o mais rápido possível, sempre auxiliando nas demandas da população”, disse Carlos Fontes, presidente da comissão. Além dele, essa comissão também é composta pelos vereadores Eliel Miranda (PSD) e Reinaldo Casimiro (Podemos)

A empresa Luz Forte venceu a licitação promovida pela Prefeitura com o preço de R$ 2,79 de cada ponto de iluminação. No total, o município tem cerca de 20 mil pontos. Quem quiser registrar um pedido ou reclamação pode telefonar para os seguintes números: 3463-8792 e 3455-8101. O prazo para a troca é de até 76 horas a partir do pedido.