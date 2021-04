Comissão de acompanhamento da Covid19 apresenta relatório parcial

A Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 de Santa Bárbara d’Oeste entregou, na última sexta-feira (23), cópia do relatório parcial dos trabalhos realizados ao presidente da Câmara barbarense, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV). Esse documento, redigido após 90 dias de atuação do grupo, também deve ser encaminhado ao Ministério Público e à subseção local da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). No total, essa comissão tem duração prevista de seis meses, prazo que pode ser prorrogado.

De acordo com a vereadora Esther Moraes (PL), presidente da Comissão, esse grupo de trabalho obteve conquistas importantes, como a descentralização da vacinação, antes realizada apenas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e a possibilidade de realização do cadastro dos interessados na imunização de maneira presencial e integrada. “Depois de pedidos da comissão, a Prefeitura passou a efetuar a vacinação também nas escolas, evitando aglomerações nas UBSs. Em relação ao cadastro municipal, conseguimos sensibilizar a Administração sobre a necessidade de muitos munícipes, que não possuem telefone ou acesso à Internet”, afirmou a parlamentar. Além disso, ela aponta o trabalho do Serviço Social e da Secretaria Municipal e Educação junto às famílias, em busca de idosos aptos a tomar a vacina.

Outro pedido dessa comissão atendido pela Secretaria Municipal de Saúde é relativo à criação de um telefone exclusivo para dúvidas de cadastro para a vacinação contra Covid-19, por meio do (19) 3455-1754. Antes da disponibilização desse número, as linhas telefônicas das UBSs ficavam congestionadas, e a população, sem o devido atendimento. Esse grupo de trabalho conseguiu, ainda, a aprovação de Projeto de Lei que obriga o Município a publicar, diariamente, a lista de vacinados contra a Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste. O objetivo dessa lei, ainda não colocada em prática pela Prefeitura, é garantir mais transparência e evitar casos de “fura fila”. A comissão também deve notificar o Ministério Público a respeito do descumprimento dessa norma.

Como próximos passos da comissão, Esther aponta que será a continuidade do acompanhamento da vacinação, seja de idosos ou de grupos especiais, como portadores de doenças crônicas, motoristas e professores. A parlamentar ressalta, ainda, que desde o dia 26 de fevereiro esse grupo tenta acessar os dados das famílias que conseguiram se cadastrar, para identificar de que bairros eles são e como esse cadastro foi efetuado. “Nossa suspeita é que moradores de bairros periféricos, mais pobres, foram menos imunizados”, afirmou. Além de Esther, a Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 também é composta pelos vereadores Nilson Araújo Radialista (PSD) e Bachin Jr. (MDB).