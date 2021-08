Comissão das ambulâncias fiscaliza Afonso Ramos

A Comissão da Frota da Saúde vistoriou, na tarde da última quinta-feira (29), a frota de ambulâncias do 192, utilizadas em ações de emergência, no estacionamento do Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos. No total, o local conta com três ambulâncias em atuação durante o dia e duas no período noturno. O PS Dr. Afonso Ramos atende cerca de 450 pessoas por dia.

Ainda na visita, a comissão ouviu os motoristas dessas ambulâncias, os quais pediram mais estrutura para o trabalho, como cobertura para ambulâncias, reparo no ar-condicionado de toda a frota e sugeriram a criação de mais baias de garagem, o que garantiria mais agilidade no atendimento aos chamados. Por fim, os motoristas pediram que a Secretaria Municipal de Trânsito facilite o acesso desse PS à avenida Santa Bárbara, através da rua da Seda, passando em frente ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades), para melhor fluxo desses veículos.

Formada pelos vereadores Carlos Fontes (PSL), Kátia Ferrari (PV) e Bachin Jr (MDB), essa comissão foi recebida pelo servidor público Nei Mascarenhas, funcionário da Secretaria Municipal de Saúde. “Depois de ouvirmos os motoristas e de vistoriarmos as ambulâncias, pretendemos agora nos reunir com a secretária de Saúde, Lucimeire Rocha, para tratar dos contratos das empresas que dão manutenção nesses veículos e cobrar dessas empresas o cumprimento do contrato em todas suas cláusulas”, finalizou o presidente da comissão, vereador Carlos Fontes.