Comissão da Vacina da Covid encerra trabalhos

A Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 promoveu, nesta semana, a prestação de contas dos trabalhos desenvolvidos desde o início de 2021. O relatório final da comissão ficará disponível no site oficial do Legislativo (www.camarasantabarbara.sp.gv.br) e de maneira impressa na sede da Câmara Municipal.

Essa comissão de acompanhamento foi criada a partir de pedido da vereadora Esther Moraes (PL) e do Fórum da Cidadania, que solicitou que os vereadores fiscalizassem a imunização contra a Covid-19 no Município. No total, a comissão promoveu cerca de 50 encontros ao longo do ano, entre reuniões ordinárias, externas, visitas aos postos de vacinação e encontros tanto com representantes da Secretaria de Saúde quanto com profissionais do setor e membros sociedade civil organizada.

“Fizemos tudo com muito respeito, com estudo, ouvindo quem entende do assunto”, explicou Esther Moraes, presidente da comissão, destacando a orientação recebida de diferentes sanitaristas. Além dela, essa comissão também contou com a participação dos vereadores Bachin Jr. (MDB) e Nilson Araújo Radialista (PSD). “Acredito que essa comissão rendeu bons frutos para nosso povo e engrandeceu os trabalhos do Legislativo”, disse a parlamentar.

Dentre os êxitos obtidos pela comissão, a vereadora Esther destaca o aumento de locais destinados à imunização contra a Covid-19 no Município, com o intuito de evitar aglomerações; a inclusão de linha telefônica na UBS da Vila Grego para esclarecimentos sobre a vacinação, assim como a instalação de aparelhos de ar-condicionado nessa unidade. A imunização de 43 munícipes em situação de rua; a inclusão de ventiladores e microfones nos ginásios que funcionavam como postos de vacinação; assim como a publicação de informes sobre as datas para a segunda dose e a dose adicional foram outras solicitações dessa comissão acatadas pela Prefeitura, que também ampliou o horário de vacinação para os sábados e prometeu iniciar a imunização de crianças e adolescentes nas unidades de ensino.