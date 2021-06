Comissão da Frota da Saúde recebe a secretária na Câmara

A Comissão de Representação da Frota da Saúde, da Câmara Municipal, recebeu, nesta semana, a secretária municipal de Saúde, Lucimeire Rocha, e o subsecretário da pasta, Rodrigo Ito. Durante o encontro, os vereadores apresentaram diferentes questionamentos a respeito da frota de ambulâncias e de outros veículos utilizados no transporte de pacientes, assim como da estrutura oferecida pela Administração Municipal aos motoristas e demais profissionais que atuam nesse setor.

“A gente gostaria de fazer a reunião com todos os vereadores, no Plenário da Câmara, mas ainda estamos no meio de uma pandemia, com 100% dos leitos de UTI ocupados. Por isso promovemos esse encontro em número reduzido”, afirmou Carlos Fontes, presidente da comissão. Além dele, também integram esse grupo de trabalho e estavam presentes na reunião os vereadores Bachin Júnior (MDB) e Kátia Ferrari (PV).

O encontro, realizado na sala de reunião da Presidência, na segunda-feira (31), também contou com a participação dos vereadores Eliel Miranda (PSD) e Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus (Avante), ambos convidados a participar depois de se manifestarem favoravelmente à convocação do subsecretário para prestar esclarecimentos sobre ações da Secretaria de Saúde. Autor do requerimento de convocação, o qual foi rejeitado em Plenário, o vereador Isac Sorrillo (Republicanos) também foi convidado a participar dessa reunião, mas justificou sua ausência por compromissos previamente agendados. Felipe Corá (Patriota), também favorável à convocação, foi outro vereador convidado que não pôde participar da discussão.