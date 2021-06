Comissão da Covid SB quer ouvir secretária e mais vistorias

Os vereadores que integram a Comissão de Representação de Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização Contra a Covid-19 estiveram reunidos, nesta quinta-feira (24), na sede do Legislativo. No encontro, eles decidiram solicitar nova reunião com a secretária municipal de Saúde, Lucimeire Rocha, assim como fazer novas vistorias nos três pontos de vacinação existentes no Município, além de definir diferentes indicações relacionadas à campanha de vacinação.

Uma das reivindicações dos parlamentares é relacionada à dificuldade de muitos munícipes em apresentar comprovante de endereço no momento da vacinação, o que pode prejudicar a imunização em Santa Bárbara d’Oeste. Outro pedido dos vereadores, o qual será formalizado em Indicação, é relativo à criação de um novo ponto de vacinação na região do Mollon, beneficiando moradores daquela área, muitos dos quais reclamam das dificuldades em se locomover até o ponto de vacinação mais próximo. Outra medida para facilitar o acesso de moradores em situação de vulnerabilidade social é relacionada à disponibilização de ônibus gratuitos em bairros periféricos.

A comissão também pretende sugerir que a Prefeitura acolha voluntários para auxiliar os servidores da Saúde durante vacinação, seja na organização das filas ou até mesmo na conferência da documentação, sobretudo no primeiro dia de cada faixa etária, quando há maior fluxo de pessoas. Com a participação de voluntários, os pontos de vacinação poderiam utilizar os equipamentos de som disponíveis nos diferentes pontos, medida que facilitaria que os presentes ouvissem a convocação de quem será vacinado, evitando que os munícipes precisem se aglomerar nas proximidades do funcionário que efetua a chamada.

Ainda entre os pedidos da comissão está a priorização de lactantes entre os munícipes a serem imunizados. Além de beneficiar as mulheres em fase de amamentação, como já tem ocorrido em outras cidades, essa medida contribui para a imunização dos bebês.