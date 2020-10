Comgás lança pagamento com PicPay e cashback

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) – maior distribuidora de gás natural do Brasil – oferece, a partir de outubro, mais uma opção para pagamento de contas: o PicPay. A parceria inédita da Comgás com a carteira digital possibilita que os clientes que não abrem mão de novidades tecnológicas e soluções eficientes possam realizar o pagamento de suas contas de maneira rápida e descomplicada, com apenas alguns toques na tela do seu dispositivo móvel.

“Aproveitamos o momento de o consumidor estar mais receptivo a novas tecnologias e soluções digitais e embarcamos nesta novidade. É mais uma opção de pagamento pelo celular para o cliente Comgás, com toda a facilidade e conveniência que o cliente busca, especialmente neste momento de distanciamento social”, explica Maria Fernanda De Paoli, Head de Mercado da Comgás.

Pelo app do PicPay o cliente consegue efetuar o pagamento de qualquer conta ou boleto utilizando o saldo da carteira ou o cartão de crédito – e neste último caso, pode parcelar o valor em até 12 vezes.

Outra vantagem que a Comgás está oferecendo é uma promoção exclusiva para todos os clientes: quem pagar a conta de gás utilizando o PicPay pela primeira vez, terá R$ 10,00 em cashback (dinheiro de volta). A opção é válida até o dia 15/12/2020.

“Essa parceria reforça o compromisso da Comgás em trazer novas soluções que garantam conforto, comodidade e segurança, inclusive na hora de efetuar o pagamento das contas. Queremos cada vez mais que nossos clientes contem com a gente”, complementa Paoli.

Veja como é fácil pagar com o PicPay

Baixe o aplicativo – pelo Google Play Store e App Store. Faça o cadastro e efetue o login. Selecione a opção pagar conta, escaneie ou digite o código de barras e conclua o pagamento. Confira o valor, confirme os dados e a forma de pagamento – a quantidade de parcelas – e toque em “Pagar”.

O comprovante fica disponível no app quando o pagamento é aprovado imediatamente. Caso seja necessária a análise de segurança do cartão de crédito, o cliente precisa aguardar o e-mail e/ou notificação do PicPay.

Além do pagamento via PicPay, os clientes da Comgás podem optar também pelo serviço de internet banking ou débito automático. Já os clientes com contas em atraso devem negociar as dívidas diretamente com a companhia, por meio do Comgás Virtual (virtual.comgas.com.br). Confira mais detalhes da campanha no site: https://www.comgas.com.br/picpay.