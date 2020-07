Comércio reabre. Região vai pra fase laranja

Em entrevista por meio remoto, nas redes sociais, o prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSV), antecipou que a região vai para a fase Laranja. Com isso, o comércio de Campinas poderá reabrir a partir de segunda-feira. No entanto, serão tomadas medidas para evitar a aglomeração de pessoas. Barreiras sanitárias serão instaladas nos acessos à rua 13 de Maio, principal via do comércio popular da cidade. Guardas municipais e agentes de saúde abordarão as pessoas, para indagar o que elas pretendem fazer no centro e se há realmente necessidade de estarem ali.

A abertura dos shoppings será das 16h às 20h. Os comércios e serviços das 12h às 16h de segunda a sexta e das 9h às 13h, aos sábados.

Os dados da pandemia do novo coronavírus foram atualizados nesta sexta-feira, dia 24 de julho, pelo prefeito Jonas Donizette, durante live nas redes sociais. O município registrou mais 15 mortes em razão da doença, totalizando 618 óbitos pelo novo coronavírus. Das vítimas fatais, 12 eram homens e três eram mulheres e todos apresentavam outras doenças. Com relação à faixa etária, 12 tinham mais de 60 anos e três tinham entre 50 e 59 anos.

Campinas tem 15.629 casos confirmados da doença (ontem, dia 24 de julho, eram 14.962, ou seja, são 667 a mais). Há 707 casos em investigação (eram 699, são oito a mais), 25.028 descartados (eram 24.118, são 910 a mais). Além disso, estão sendo investigados 27 mortes (mesmo número de ontem).

Do total de casos confirmados, há 13.585 pessoas recuperadas (eram 12.890, são 695 a mais), 469 pessoas estão internadas (uma a menos) e 957 encontram-se em isolamento domiciliar (eram 999, são 42 a menos).