Comércio da região prevê Páscoa ‘gordinha’

Embora ainda sofrendo com o horário reduzido do comércio, o aumento do desemprego e as incertezas do rumo da economia devido à pandemia da Covid-19 que ainda impactam as vendas do varejo, as perspectivas para a Páscoa de 2021 são de um crescimento de 32,5% no faturamento, com vendas estimadas em R$ 354 milhões na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e podendo chegar a R$ 175 milhões apenas no município sede.

Apesar da perda do poder de compra, o ticket médio deverá ser de R$ 110,00, cerca de 10% acima de 2020. No ano passado, a Páscoa ocorreu no dia 12 de abril, no início da pandemia, zerando as contratações temporárias e reduzindo o volume de vendas em 50%, na RMC, na comparação com a Páscoa de 2019, quando o faturamento das vendas atingiu R$ 533 milhões. Em 2020 foram faturados somente R$ 267 milhões.

O economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), no entanto, lembra que, se comparada a expectativa de faturamento em 2021 (R$ 354 milhões) com as vendas registradas na Páscoa de 2019 – portanto antes da pandemia – a queda é de 33,6% no faturamento do comércio varejista.

Além disso, a perspectiva de contratação da mão de obra temporária este ano é ainda muito baixa. Estima-se que, no período da Páscoa, a contratação de temporários deve ser de 550 vagas, que representam somente 10% das 5.500 contratações previstas em condições normais, sem o efeito da Covid-19.