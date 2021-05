Comércio funciona em horário estendido neste sábado; das 9h às 18h

Os estabelecimentos do comércio varejista dos municípios da base do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) irão atender em horário especial neste sábado (8/5), véspera do Dia das Mães. As lojas de rua preveem abertura das 9h às 18h.

Em Santa Bárbara d’Oeste haverá, também, horário estendido na sexta-feira (7/5). Neste dia as lojas irão funcionar até às 20h.

Vale lembrar que não há necessidade de autorização para trabalho nessas datas, uma vez que se tratam de dias úteis. As empresas devem, no entanto, observar os direitos trabalhistas e a legislação municipal.