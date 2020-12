Apesar da recomendação da fase amarela do Plano SP de reduzir as atividades do comércio aberto de 12 para 10 horas por dia, a prefeitura de Americana decidiu manter a abertura por 12h por dia. Com a decisão, deliberada nesta quarta-feira pelo Comitê de Combate ao Covid-19, o comércio poderá funcionar das 9h às 21h.

De acordo com a assessoria da prefeitura, o Comitê entende que a extensão do horário diminui a possibilidade de concentração de pessoas.