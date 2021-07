Comércio é o setor que mais contrata em maio na região

O comércio foi o setor que mais contratou com carteira assinada em maio, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério da Economia. Na região – que inclui Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia – foram abertos 1.192 postos de trabalho, considerando todos os setores.

Em Americana, foram abertos 274 postos de trabalho, com destaque para serviços administrativos e comércio. Santa Bárbara d’Oeste abriu 133 postos, a maioria deles ligada ao setor da agropecuária. Em Nova Odessa, o setor de serviços foi o que mais contratou.

“Apesar do período atípico por conta da pandemia, os empresários estão otimistas com a retomada da economia. Já estamos há alguns meses com o comércio aberto, e aos poucos os lojistas estão voltando a contratar, visando retomar o volume de vendas pré-pandemia”, analisa Vitor Fernandes, presidente do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste).

Ainda de acordo com o Ministério da Economia, nos cinco primeiros meses deste ano, o saldo de vagas na região superou a marca de 9 mil postos de trabalho abertos, enquanto nos primeiros cinco meses de 2020, que englobou o início da pandemia de Covid-19, o saldo foi negativo em mais de 7 mil empregos.