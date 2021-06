Comércio do Dia dos Namorados cresce 5,3% em Campinas e 5% na RMC

O faturamento das vendas do comércio de Campinas para o Dia dos Namorados de 2021 cresceu 5,3% em relação à data no ano passado (2020) quando, no auge da pandemia da Covid-19, foi registrada a perda de 40% em relação a 2019. Foram faturados pelo comércio de Campinas na semana de 1 de junho a 12 de junho deste ano, R$ 112,8 milhões, contra R$ 107,1 milhões em 2020. Na Região Metropolitana de Campinas (RMC) o faturamento de 2021 no Dia dos Namorados atingiu R$ 241,5 milhões, contra R$ 230 milhões em 2020, totalizando um crescimento de 5%. A avaliação é do economista Laerte Martins, diretor do Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

Este ano, mesmo com as cidades da região na “Fase de Transição”, os bares e restaurantes, limitados a uma ocupação de 40% de suas capacidades, conseguiram atrair um bom número de clientes. As vendas online movimentaram cerca de R$ 23,5 milhões, 10% acima de 2020. O valor médio do presente foi de R% 125,00, 4,17% acima de 2020, quando os gastos por presente chegaram a R$ 230,00. Não houve contratação temporária