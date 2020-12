Comércio de Americana vai funcionar das 10h às 20h

A Justiça determinou que o comércio de Americana siga as regras da Fase Amarela do Plano São Paulo, o que faz com que os estabelecimentos comerciais voltem a ter horário de atendimento limitado a dez horas por dia. Antes, com aval da Prefeitura, as lojas estavam atendendo por 12 horas diárias.

Segundo apurou o Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste), os comerciantes da Área Central do município escolheram, por maioria, fazer o horário das 10h às 20h.

“Nada impede, porém, que as lojas abram em outro horário, como das 9h às 19h ou mesmo das 11h às 21h. O importante é seguir a determinação judicial e não ultrapassar o teto de dez horas diárias”, explicou o presidente do Sincomercio, Vitor Fernandes.

A nova determinação não afeta os horários de sábado e domingo, pois nestes dias as horas não ultrapassam o limite diário.

Confira o calendário de Americana e dos demais municípios da base do Sincomercio:

Americana

• Sábados (5, 12 e 19/12) – das 9h às 18h

• Domingos (13 e 20/12) – das 9h às 15h

• De segunda a sexta-feira (até 23/12) – das 10h às 20h

• Quinta-feira (24/12) – das 9h às 17h

• Sábado (26/12) – horário normal das 9h às 15h

• Quinta-feira (31/12) – das 9h às 13h

• Sábado (2/1/2021) – horário normal das 9h às 15h

Nova Odessa

• Sábados (5, 12 e 19/12) – das 9h às 18h

• Domingos (13 e 20/12) – das 9h às 15h

• De segunda a sexta-feira (até 23/12) – das 10h às 20h

• Quinta-feira (24/12) – das 9h às 17h

• Sábado (26/12) – das 9h às 15h

• Quinta-feira (31/12) – das 9h às 13h

• Sábado (2/1/2021) – comércio fechado

Santa Bárbara d’Oeste

• Sábados (5, 12 e 19/12) – das 9h às 18h

• De segunda a sexta-feira (até a 23/12) – das 11h às 21h

• Domingo (20/12) – das 9h às 16h

• Quinta-feira (24/12) – das 9h às 18h

• Sábado (26/12) – horário normal das 9h às 14h

• Quinta-feira (31/12) – das 9h às 14h

• Sábado (2/1/2021) – horário normal das 9h às 14h