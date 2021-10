Comércio tem alta de 2,3% no Dia das Crianças

As vendas do comércio físico brasileiro tiveram alta de 2,3% na semana de comemoração do Dia das Crianças deste ano (05/10 a 11/10), em comparação a igual período de 2020. De acordo com o Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian, quando considerado apenas o final de semana (09/10 a 11/10), houve expansão de 1,1%. Confira as informações completas no gráfico abaixo.

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, é preciso levar em consideração a baixa registrada em 2020. “O tombo do ano anterior, marcado pelas restrições de funcionamento do varejo devido a pandemia no país, fez com que o crescimento de 2,3% significasse apenas uma recuperação parcial da atividade do comércio”.

Ainda assim, o crescimento não foi maior do que os apontados no Dia das Mães (6,0%), Dia dos Namorados (13,7%) e Dia dos Pais (6,2%). Rabi também explica que “isso se deve a instabilidade econômica causada pelo aumento da inflação, dos juros e da redução dos auxílios governamentais, que influenciaram a redução dos gastos não essenciais com o passar dos meses.

A análise sobre o cenário de vendas na cidade de São Paulo revelou aumento de 1,5% na semana comemorativa (05/10 a 11/10) e de 1,3% para o final de semana (09/10 a 11/10).