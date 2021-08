Comerciantes pedem e DAE lava calçadão de Americana

Foto reprodução Facebook Odir Demarchi

O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), publicou em suas redes sociais que o DAE de Americana lavou o calçadão no centro da cidade. De acordo com Odir, esse foi um pedido unânime dos comerciantes do local.

Odir e o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, estiveram no calçadão na semana passada conversando com os lojistas e coletando demandas.

Na postagem, Odir ressaltou que a água utilizada na lavagem é de reuso.

ACIA. O “abandono” do calçadão é um assunto não tão novo para os comerciantes do local, que frequentemente reclamam da falta de ações por parte das “autoridades” para atrair clientes para as lojas do centro. Neste domingo, Dia dos Pais, a Associação Comercial de Americana (ACIA) deixou a data passar em branco sem organizar qualquer atividade diferente para reaquecer o comércio. Já em Santa Bárbara d’Oeste, a ACISB promoveu sorteios e passeio de bicicleta.