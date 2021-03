Chamou a Gama pra ver furto e acabou preso por contrabando de cigarro

Um comerciante foi preso pela Guarda Municipal na tarde deste sábado por contrabando de cigarros.

J. A. M. S., de 53 anos, foi preso em flagrante por contrabando de cigarros de origem paraguaia, a prisão acorreu após o mesmo solicitar atendimento da Gama.

Por volta das 16:10, por determinação do controle, equipe GCMS Ivanilde e Aguilera se deslocaram a Rua Guaíba na, Vila Dainese, a denúncia era de que indivíduos estariam praticando furto em um comércio de sucatas.

Realizado um cerco no local, ninguém foi encontrado, porém ao entrar no comércio com a permissão do proprietário, foram encontradas 77 caixas contendo 1.540 maços de cigarros de venda proibida no país.

Ao ser questionado, após dar várias versões, o comerciante confessou que comprava os cigarros para serem revendidos. Por se tratar de contrabando internacional, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba onde foi determinada a prisão em flagrante do acusado.