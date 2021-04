Comerciante faz abaixo assinado contra mudança de mão de rua

Comerciantes da região dos jardins Capuava e Alvorada reuniram cerca de 90 assinaturas em um abaixo-assinado contrário à mudança de direção das ruas Tamboril e Jequitibás, em Nova Odessa. A possibilidade de mudança estaria sendo estudada pela prefeitura, segundo comerciantes que se reuniram com parlamentares no início do mês.

Hoje, as duas ruas concentram grande parte dos estabelecimentos comerciais da região e têm sentido duplo de direção. Com a possível alteração, passariam a ter sentido único.

Uma comissão de comerciantes foi recebida no dia 1º de março pelos vereadores Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), Oseias Domingos Jorge (DEM), Paulo Henrique Bichof (Podemos), Levi Tosta, o Levi da Farmácia (DEM) e Wagner Morais (PSDB), além do presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia (PSDB). Os comerciantes alegam que a mudança, se viabilizada, traria ainda mais prejuízo a eles, que já estão sofrendo as consequências da crise econômica e dos reflexos da pandemia de Covid-19.

Tiãozinho é autor de um requerimento sobre o tema e recebeu o abaixo-assinado com as manifestações coletadas pelos próprios comerciantes. “Essa participação popular é importante porque são eles que sentirão os impactos das mudanças. Esse abaixo-assinado será encaminhado à administração municipal e espero que os comerciantes sejam ouvidos”, afirmou o vereador.

No documento que acompanha as assinaturas, os comerciantes informaram que a sinalização correta das vias, com pintura de solo, colocação de placas indicativas de ‘pare’ e ‘proibido estacionar’, demarcação de vagas de estacionamento para idosos e deficientes, faixa elevada para travessias de pedestres e implantação de lombadas, entre outras medidas, resolveriam os problemas do trânsito no local.