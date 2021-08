Comerciante detém ladrão na madrugada no centro

Um comerciante acabou detendo um ladrão de fios de energia na madrugada deste domingo na região central de Americana. A Guarda Municipal foi ao local para registrar o roubo que aconteceu na rua Roquete Pinto. A equipe compareceu ao comércio onde A.S.B., 26, estava imobilizado por Cícero Rosena Guilherme e seu filho Natan da Silva Guilherme.

Os dois disseram aos GMs que avistaram um saco plástico contendo aproximadamente 15 quilos de fios elétricos do lado de fora do estabelecimento comercial. Ao entrarem no ponto comercial, se depararam com o S.B. lá dentro com utros objetos numa caixa de papelão. Havia também outra quantidade de fios e um DVD Player automotivo marca Lenoxx.

Com o rapaz foram foi encontrado R$11,05 em moedas diversas e uma nota de R$ 20. Segundo Cícero, o dinheiro tinha sido tirado da perua Kombi de sua propriedade que se encontrava ali. Após ser flagrado entrou em luta corporal com as vítimas.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e partes envolvidas conduzidas ao CPJ onde S.B. foi autuado em flagrante pela prática de roubo e conduzido ao presídio de Sumaré