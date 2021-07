Comemorações do dia do amigo marcam o mês de julho

Julho tem as principais comemorações ligadas à amizade do ano! No dia 20 é comemorado o Dia do Amigo e, no dia 30, o Dia da Amizade. Por conta disso, o mês que também é responsável pelas férias escolares do meio do ano, é propício para uma boa leitura com os amigos.

Vale ler com os colegas por vídeochamada, ligação, ou até mesmo presencialmente, com todos os cuidados de distanciamento social e higiene.

Além disso, toda boa leitura exige um bom livro e, pensando nisso, a Catapulta Editores selecionou 4 opções que ensinam sobre o poder e importância da amizade aos pequenos, sempre de forma lúdica.

Timóteo vai à escola

Um dos favoritos da Coleção Timóteo, este título fala sobre as dificuldades do pequeno Timóteo em se adequar à rotina escolar.

Na história, Timóteo e seus amigos mostram como a amizade pode ser um importante mecanismo para enfrentar a ansiedade do primeiro dia de aula e outras novas questões que surgem na vida das crianças quando começam a frequentar a escola.

Amigas para Sempre

Neste livro, que também é um diário, melhores amigas podem registrar os mais importantes momentos de sua amizade, com fotos, colagens, anotações e muito mais!

O título customizável é a escolha perfeita para quem quer guardar lembranças e se divertir bastante com a amiga do coração.

Livros com quebra-cabeças

Quer coisa melhor para juntar os amigos que um bom quebra-cabeça para montar? Nas coleções “Montando Biografias” e “Marvel:Guia de Personagens”, as crianças podem se desafiar ao montar quebra-cabeças de 300 peças, que acompanham títulos para leitura conjunta.

“Montando Biografias” possui cinco títulos com histórias de ícones da história contemporânea e “Marvel: Guia de Personagens” possui dois títulos, que trazem detalhes sobre os heróis, separando-os em ordem alfabética.

Coleção LEGO

Um dos grandes sucessos da Catapulta Editores, a coleção LEGO traz infinitas opções para montar com os amigos e dar vida para a leitura com brinquedos criativos e especiais.

Com os títulos “Reações em Cadeis”, “Faça seu próprio filme” e “LEGO Gadgets”, crianças a partir de oito anos podem brincar enquanto aprendem, por meio da leitura.

Todos os livros estão disponíveis nas principais livrarias do país e também no e-commerce da Catapulta Editores, em valores que vão de R$34,90 a R$119,90.