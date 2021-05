A comemoração da vitória do São Paulo neste domingo causou aglomeração na Avenida Brasil. O Tricolor Paulista se tornou campeão estadual depois de um jejum de 16 anos e de 9 anos de qualquer título. A torcida se empolgou dessa vez.

A aglomeração aconteceu no mesmo local de quando a torcida do Palmeiras comemorou a conquista da Libertadores- acontecida em janeiro- no cruzamento com a Florindo Cibin.