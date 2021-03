Começa vacinação para idosos acima de 77

AMERICANA

A Secretaria de Saúde de Americana vai iniciar a partir desta quarta-feira (3) a vacinação contra a Covid-19 nos idosos com idade entre 77 e 79 anos. A vacinação acontece de forma concomitante às demais faixas etárias, porém em pontos de vacinação diferenciados. A Secretaria Estadual da Saúde disponibilizou um lote de 960 doses da vacina Coronavac, para o início dessa faixa etária, e o município espera por novas remessas do imunizante.

A primeira dose para este público-alvo estará disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim São Paulo e Parque das Nações, das 8h30 às 15h, e no drive thru em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos, das 8h30 às 19h. É preciso a apresentação de um documento de identidade com foto, além do CPF e um comprovante de endereço.

O drive thru passará a vacinar apenas os idosos dessa faixa etária, considerando que 85% dos idosos acima de 80 anos já foram vacinados, conforme meta estipulada com base no censo IBGE de 2020. Portanto, os indivíduos com mais de 80 anos que procurarem o drive thru a partir da quarta-feira, serão orientados a se dirigir a uma das UBSs para esse grupo, sendo as dos bairros Vila Gallo, São Vito, Jardim Brasil e São Domingos.

A Secretaria esclarece que o esquema de vacinação vem sofrendo alterações ao longo da semana, uma vez que ele precisa ser ajustado com base em diversos fatores, como a oferta da vacina, o fabricante, a apresentação dos frascos (multidoses ou dose única) e o número de pessoas de cada grupo que ainda resta ser vacinado, e que essa avaliação é feita diariamente.

O esquema de vacinação em Americana segue, conforme quadro atual:

Idosos acima de 80 anos (PRIMEIRA DOSE) – Das 8h30 às 15h

Local Endereço UBS Vila Gallo Rua Quintino Bocaiúva, 1.250 UBS São Vito Rua Vicente Caravieri, 300 UBS Jardim Brasil Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480 UBS São Domingos Rua Salvador Giordano, 320

Idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde (SEGUNDA DOSE) – Das 8h30 às 15h

Local Endereço UBS Jardim Boer Rua Romildo Bosqueiro, 55 ESF Jaguari Rua Lupicínio Rodrigues, 165 UBS Mathiensen Rua das Alfazemas, 316 UBS Zanaga Rua Adelmar Tavares, 185 ESF Praia Azul Rua Maranhão, 1.213 UBS Parque Gramado Avenida da Amizade s/n

Idosos de 77 a 79 anos (PRIMEIRA DOSE) – Das 8h30 às 15h

Local Endereço UBS Jardim São Paulo Rua das Poncianas, 900 UBS Parque das Nações Rua Austrália, 288 Drive Thru em frente UBS Cillos * Avenida Cillos, 2.310

* Horário do drive thru será das 8h30 às 19h

SANTA BÁRBARA

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciará nesta quarta-feira (3) a vacinação contra Covid-19 para idosos entre 77 a 79 anos. Esse público já está sendo contatado para receber as doses. Do último lote enviado pelo Governo do Estado de São Paulo nesta segunda-feira (1º), 870 doses serão destinadas para aplicação da 1ª dose neste público.

A aplicação da primeira dose da vacina também segue para idosos com mais de 80 anos e a segunda dose para idosos com mais de 90 anos. Para a vacinação da primeira dose é necessário realizar um cadastro no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou ainda pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Após o recebimento dos dados, a Secretaria entra em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina.

Idosos abaixo de 77 anos e demais públicos serão inseridos na Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste mediante diretrizes, comunicação e envio das doses pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.

SUMARÉ

Seguindo o Plano Estadual de Imunização, Sumaré dará início nessa quarta-feira (dia 3) à aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos entre 77 e 79 anos. A inclusão desse novo grupo é possível após o Município ter recebido uma nova remessa da vacina Coronavac essa semana, com 690 doses “carimbadas” para essa faixa etária (77 a 79 anos).

A vacinação segue em sete endereços localizados em pontos estratégicos da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. No caso dos idosos com 77 anos ou mais que vão receber a vacina pela primeira vez, é necessário apresentar comprovante de residência e documento pessoal com foto (originais).

A segunda dose continuará sendo oferecida aos profissionais da Saúde, de acordo com a data anotada no comprovante de aplicação da dose inicial. Para essa finalidade, Sumaré recebeu mais 1.820 doses da Coronavac. Outras 700 doses estão reservadas para o reforço nos idosos a partir de 90 anos. Sendo assim, no total, a Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré recebeu 3.210 doses da vacina Coronavac essa semana.

Locais de vacinação

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade): *exclusivo para vacinação de idosos* Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

REGIÃO CENTRAL: Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

PICERNO: EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

NOVA VENEZA: EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

ÁREA CURA: EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

MARIA ANTONIA: EE Maria de Lourdes Martins – Rua Osvaldo Vacari, nº 777, Jardim Maria Antonia;

MATÃO: EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia.

Pré-cadastro

Visando agilizar o atendimento à população, a Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19 (ou pessoa responsável pelo idoso a ser vacinado) a realizar um pré-cadastro no portal VacinaJá – Programa de Imunização do Governo de São Paulo.

O endereço eletrônico é https://www.vacinaja.sp.gov.br/ para preenchimento de informações como documentos pessoais e contato. Esse cadastro inicial servirá para registro de dados, mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação.