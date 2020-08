Começa ‘invasão’ de santinhos virtuais no facebook

Dado o start do período eleitoral 2020, as redes sociais começam a ser ‘invadidas’ pelos santinhos virtuais. Há alguns dias grande maioria dos pré-candidatos a vereador e a prefeito já iniciaram suas atividades buscando atingir o eleitorado.

As redes sociais deverão ser os principais meios de comunicação da campanha deste ano devido à pandemia. A tradicional campanha de rua deve perder força diante da resistência da população em furar a quarentena. Além da situação anormal – coronavírus – há também a aversão explícita por parte das pessoas em relação à política, o que deve resultar ainda mais na ‘aposta’ dos candidatos nas redes sociais.

Nos próximos dias o cenário deve se formar definitivamente com as convenções. Alguns dos declarados pré-candidatos devem desistir do pleito e os vices escolhidos.