Começa hoje período para recursos das Fatecs e Etecs

O candidato que quiser apresentar recurso em relação as listas preliminares de inscrições indeferidas e deferidas dos processos seletivos das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas (Etecs) estaduais deve realizar o procedimento nesta segunda e terça-feira (4 e 5 de janeiro), nos sites vestibularfatec.com.br e vestibulinhoetec.com.br, respectivamente. As listas de candidatos cuja documentação e notas das disciplinas de Português e Matemática inseridas no sistema foram aceitas ou rejeitadas após conferência dos organizadores do Vestibulinho e Vestibular estão disponíveis nos mesmos sites. Novidade nos dois processos seletivos para o primeiro semestre de 2021, o período para recursos permite a retificação de notas inseridas e o reenvio de documentos comprobatórios (informados erroneamente, ilegíveis, incompletos ou diferentes do que deveriam ter sido anexados), caso seja necessário. Os resultados dos pedidos de revisão das inscrições serão divulgados nos dias 13 (Etecs) e 14 de janeiro (Fatecs). É importante ressaltar que a verificação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas, do período para recurso, da lista de classificação e da convocação para matrícula, é de inteira responsabilidade do candidato. Análise do histórico escolar Nos processos seletivos para o primeiro semestre de 2021, o ingresso nas Etecs e Fatecs se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. A previsão é de que todas as atividades comecem de forma remota (online). No caso do Vestibulinho das Etecs, a nota final de classificação para os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica será obtida pela média das notas de Português e Matemática, das séries indicadas na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato, ambos disponíveis no site. Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e vestibulinhoetec.com.br. Já no Vestibular para as Fatecs, a nota final de classificação será definida pela média obtida com as notas de Português e Matemática, ou equivalentes, da segunda série do Ensino Médio, tanto para candidatos que já concluíram ou que estejam cursando a última série deste ciclo em 2020, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio. Mais informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.