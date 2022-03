Comdema elege nova diretoria

Foi eleita, nesta quinta-feira (3), a nova diretoria do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). A reunião para a escolha dos novos conselheiros foi realizada na sede do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana. Os membros terão mandato de um ano, exercendo suas funções até março de 2023.

Para presidir o COMDEMA foi eleito João Marco Alves de Oliveira, engenheiro ambiental, representante do DAE de Americana. Os demais integrantes são: vice-presidente Rafael de Castro Garcia, representante da OAB – Subseção de Americana; 1° secretário Kátia Mansette Birke, representante da Secretaria de Meio Ambiente de Americana; e 2° secretário João Carlos Pinto, representante da Associação Barco Escola da Natureza.

O novo presidente falou sobre a função do Conselho na cidade. “A ideia é dar sequência nos trabalhos que o grupo do COMDEMA vem desenvolvendo de forma excelente há muito tempo, sempre em prol da melhoria das condições ambientais do município e dando apoio às ações desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente de Americana”, disse João Marco.

O COMDEMA é um órgão consultivo e deliberativo em questões ligadas à preservação do meio ambiente e de proteção ecológica. Foi instituído pela Lei nº 1.845/1982, reestruturado pelas leis nº 3393/2000, 5613/2014 e 6285/2019.