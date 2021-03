ComCult vai ter eleição com 14 vagas

O ComCult vai ter eleição e ao todo serão 14 vagas em disputa- 7 titulares e 7 suplentes. A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana (Sectur) publicou nesta terça-feira (9), o edital para a e eleição das câmaras setoriais e a nova diretoria do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), referente aos anos de 2021 e 2022. Poderão se candidatar pessoas acima de 18 anos, residir há no mínimo 12 meses em Americana, atuar na área artística e cultural há pelo menos 12 meses, não ser cônjuge ou parente de primeiro grau de outro candidato e apresentar os documentos exigidos.

Serão eleitos sete representantes titulares e sete suplentes da sociedade civil para as câmaras setoriais de dança, literatura, folclore (artesanato, blocos carnavalescos e escolas de samba), teatro, música, cinema (vídeo e mídia eletrônica) e artes plásticas. Dos órgãos municipais serão eleitos dois representantes da Sectur, um da Secretaria de Negócios Jurídicos, um da Secretaria de Educação, um da Secretaria da Fazenda, um representante da Unidade de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Planejamento e um da Unidade de Juventude da Secretaria de Esportes.

Os candidatos podem se cadastrar entre 10 e 29 de março, exclusivamente por meio do portal da Prefeitura de Americana, no ícone Eleição do Conselho de Cultura Exercício 2021. A eleição será aberta ao público, no dia 13 de abril, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). Por conta das medidas de prevenção do Covid-19, a eleição será feita em três períodos: manhã (das 9 às 12h), tarde (das 14 às 17h) e noite (das 18 às 21h). Cada eleitor poderá votar em somente um candidato da sua câmara setorial e caso indique mais de um candidato, o voto será anulado. Em caso de empate, o candidato com mais idade será eleito.

“O Comcult está com a Sectur há bastante tempo, é atuante, colabora com o poder executivo na formação e implantação de políticas culturais, além de apreciar e incentivar projetos culturais. A formação do conselho apoia nossos artistas e valoriza a classe, com novas propostas e ideias sugeridas”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

Mais informações podem ser obtidas nos e-mails [email protected] e [email protected]