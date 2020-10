Preso por ‘combo’ tráfico, arma e sem CNH

A equipe fazia patrulhamento Tático de Romu por volta das 19h e avistou uma motocicleta ocupada por um homem em local de venda de drogas constantemente. Então foi decidido realizar a abordagem.

Percebendo que seria abordado, o rapaz tentou fugir sendo alcançado. Ele jogou a motocicleta no chão e fugiu a pé, alcançado, abordado e durante a busca pessoal realizada localizado 5 kits de drogas que após contabilizados a saber 45 eppendorf de cocaína e 30 pedras de crack.

Entrevistado a respeito, o autônomo L.V.M.P, 22, confessou que as drogas eram de sua propriedade, mas não declinando origem e destino. Como não portava nenhum documento, foi indagado onde residia, sendo informado um determinado local, porém acabou mudando a afirmação dizendo residir na mesma rua em que fora abordado. A equipe chamou por familiares, porém não fora recepcionada por ninguém.

Como estava em posse de chaves, a equipe desconfiada se dirigiu ao primeiro local indicado e após testar as chaves, conseguiram abrir um portão e a porta da cozinha do imóvel; sendo realizada uma varredura nas dependências, porém ninguém fora localizado. Durante a averiguação, logrado êxito na localização de um estojo contendo um revólver calibre.38 com duas munições, de numeração suprimida e outras seis munições intactas. Na continuidade da averiguação, encontrado num total de 38 kits contendo mais drogas (crack e cocaína), duas caixas contendo em seu interior 12 litros de lança perfume.

Foi emanada voz de prisão ao indivíduo, feito uso legal de algemas devido receio de fuga e garantia da integridade física e ocorrência encaminhada a unidade de polícia civil, deliberando autoridade policial pela ratificação da prisão em flagrante, apreensão dos ilícitos encontrados, recolha da motocicleta ao pátio municipal e após procedimentos cartorários de polícia judiciária, indiciado recolhido ao presídio de Sumaré.