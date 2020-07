Combo do crime. Dublê, carro cofre e ainda no tráfico

Um carro que é um verdadeiro ‘combo do crime’ foi parado pela polícia militar em Santa Bárbara d’Oeste esta terça-feira. Os crimes atribuídos aos ocupantes do Toyota Corolla são tráfico de drogas, carro cofre e veículo dublê. A ação foi na hora do almoço na avenida Do Comércio, Jardim Pérola.

F.R.S.

A equipe da polícia, de posse de informações que pela Zona Leste de Santa Bárbara um Toyota/Corolla de cor preta, placas de São Bernardo do Campo estaria transportando drogas. O carro ainda seria dublê. Durante patrulhamento por volta das 12h45, o carro foi visualizado transitando pela via.

Realizada a abordagem, após buscas foi localizado com o condutor F. R. S. R$570 e um aparelho celular. Em busca veícular foi localizado no painel, em um compartimento, nove envelopes transparente com cocaína e R$62.

Indagado a respeito, F.R. disse que não sabia da existência desse compartimento, e que o veículo é de um conhecido o qual pagaria a quantia de R$300 para o autor levar o veículo até Indaiatuba.

F.R. foi apresentado no 2° DP Santa Barbara D´Oeste onde após a elaboração da ocorrência permaneceu preso.