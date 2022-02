Combo de crimes leva dois pra cadeia

Um verdadeiro ‘combo’ de crimes levou um homem para a cadeia esta quarta-feira em ação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. Operação Policial “AGNUS” terminou com um preso e dois investigados. O vendedor M.C.S., 44, o estudante F.S.P., 22, a estudante E.A.R.A., 20, o auxiliar administrativo F.R., 22, e o ajudante geral I.C.S., 41, estavam sendo investigados.

A DIG investiga quadrilhas envolvidas em furtos e fraudes diversas, que tem agido em Campinas, Americana e região. Os grupos vem causando prejuízos que cujas cifras giram em torno de R$ 500 mil. Dentre as vítimas estão comerciantes e até uma Instituição Bancária de renome. Os criminosos atuaram em série, e nos comércios chegaram a furtar dois estabelecimentos na mesma data, todos no período da madrugada, após o fechamento dos estabelecimentos.

As investigações realizadas pela DIG de Americana identificaram nos furtos praticados o mesmo “modus operandi”, ficando demonstrado que um veículo Renault Symbol e uma motocicleta com caixa de entregador estavam presentes nas ações, os trabalhos Policiais obtiveram êxito em identificar além dos veículos, os autores dos crimes.

A DIG representou pela expedição de mandados de busca nos imóveis dos investigados, que foi autorizada. Foi então deflagrada, esta terça-feira, a Operação Policial “AGNUS”, que com sucesso apreendeu um automóvel, diversos objetos e vestimentas de interesse policial para as investigações que continuam em curso.

Dentre os oito mandados de buscas cumpridos durante todo dia e que tiveram o apoio das Guardas Municipais de Americana, Campinas e do IC (Instituto de criminalística) de Americana, dois visavam esclarecer fraudes cometidas contra um grande Banco, o que redundou em buscas em Sumaré e Americana.

Durante as diligências, os policiais localizaram e prenderam I.C.S., que já vinha sendo procurado há dias por agentes da DIG, pela pratica de fraude, num desvio de carga de uma empresa onde ele prestava serviços. Ao notar a presença dos Policiais, ele fugiu pelos fundos da residência, pulando telhados e muros vizinhos, até ser preso no cerco policial.

No cumprimento de uma busca em Sumaré foi preso M.C.S.. Com ele foram encontrados várias cédulas de identidade falsificadas por ele e um espelho em branco para outra falsificação que ele faria. Também foram apreendidos um falso Certificado de Conclusão de Curso Superior de Administração de Empresas, com respectivo histórico escolar, em nome de uma renomada Universidade Particular de Ensino Superior. M.C.S. foi autuado em flagrante por diversos crimes e ficou preso.

O capturado I.C.S. e o autuado em flagrante M.C.S, foram encaminhados para uma Cadeia Pública da região, onde permanecerão à disposição da justiça.