Os aliados do combate ao estresse

Muito estresse por aí? Se a sua resposta fo ”sim”, você não está sozinho! Segundo dados do último estudo feito pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse – Brasil (2017), cerca de 70% da população ativa do país apresenta ou já apresentou sintomas de estresse, número agravado com a pandemia. Devido a esse alto índice na população brasileira, e também mundial, no dia 23 de setembro se celebra o Dia Mundial de Combate ao Estresse. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre os sintomas e hábitos ruins que causam o estresse, já que ele pode impactar a saúde como um todo.

Para alertar sobre o mal que atinge mais da metade dos brasileiros, nós conversamos com a nutricionista e consultora da New Millen, Bruna Nogueira, que explica os impactos do estresse na saúde e dá dicas para evitar seus sintomas no dia a dia. Confira!

Todo estresse é ruim?

Não! É importante frisar que o estresse é algo natural do corpo, necessário para a nossa sobrevivência em situações de ameaça, por exemplo. ”Porém, o problema surge quando este quadro se torna crônico e impacta o equilíbrio do corpo”, enfatiza Bruna.

Impactos do estresse no corpo

O estresse pode alterar diferentes sistemas do corpo, do nervoso ao gastrointestinal. Por isso, quadros de estresse crônico podem reduzir a memória e a cognição, induzir à imunossupressão, aumentar a pressão arterial, modificar a absorção de nutrientes, entre outras disfunções que comprometem o rendimento das atividades do dia a dia, como o trabalho e os treinos. Controlar o estresse é sinônimo de cuidar da saúde como um todo. E é aí que a nutrição e o exercício físico podem se tornar aliados.

Como o exercício físico atua contra o estresse?

Há um crescente e robusto número de estudos na literatura científica que reconhecem os efeitos positivos do exercício sobre a saúde mental, favorecendo a redução não só do estresse, mas também da ansiedade e da depressão. ”Essa ação se dá por meio de mecanismos fisiológicos e bioquímicos, como a liberação de endorfina e o aumento da produção de serotonina, hormônios que proporcionam sensação de bem-estar, relaxamento e prazer”, afirma a nutricionista da New Millen.

Além disso, atividades físicas estimulam a modulação direta do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, responsável pela liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Mecanismos psicológicos também podem influenciar os efeitos do exercício sobre os estados do humor e proporcionar benefícios à saúde mental, principalmente às pessoas que sofrem com as alterações de humor e o estresse crônico.

Alimentação x Estresse

A boa alimentação é essencial para modular o estresse. Isso porque alguns nutrientes e fitoquímicos presentes nos alimentos ajudam a reduzir a inflamação cerebral, processo que aumenta o risco de desequilíbrios emocionais relacionados ao estresse crônico. Além disso, essas substâncias são importantes na produção e ação dos neurotransmissores relacionados ao relaxamento mental e ao bem-estar, como a serotonina e o GABA.

Suplementos no combate ao estresse

A suplementação com nutrientes e ativos chave para a saúde mental é uma aliada efetiva no manejo do estresse, pois contribui com a síntese dos neurotransmissores e ajuda a reduzir a inflamação.

O ômega-3, por exemplo, é uma gordura poli-insaturada de papel fundamental no sistema neurológico, já que está presente em alta concentração no cérebro. Bruna Nogueira ressalta; ”a literatura científica traz evidências de que a suplementação com ômega-3 é aliada na redução do cortisol sérico e favorece a redução dos sintomas do estresse, além de reduzir a inflamação cerebral”. O Ômega 3 da Linha Clinical Series da New Millen é um suplemento à base de óleo de peixe com excelentes concentrações de EPA e DHA, além de ter certificado de qualidade IFOS.

O magnésio é outro nutriente que merece atenção e pode ser suplementado de forma a beneficiar o estresse, uma vez que diferentes estudos demonstram que indivíduos estressados, e com outras alterações psicológicas, possuem níveis reduzidos de magnésio no sangue. Quando suplementando junto à vitamina B6, sua ação na redução dos sintomas relacionados ao estresse é otimizada.

Já o l-triptofano é um aminoácido essencial para a síntese de serotonina e sua suplementação está relacionada com a melhora dos distúrbios emocionais, inclusive aqueles relacionados ao estresse, contribuindo para o bom humor e a sensação de relaxamento e bem-estar. O Thermo Sleep é um suplemento da New Millen formulado com magnésio, vitamina B6 e l-triptofano, além de outros nutrientes que podem contribuir paa o relaxamento mental.

