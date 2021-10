Comunicação de Macris ganha “gás” com coordenação feminina

A comunicação do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) ganhou um novo gás pela mudança na forma como é conduzida. Desde abril deste ano, a jornalista Jaqueline Fervolli assumiu a coordenação da comunicação do parlamentar, que hoje conta com dois jornalistas e dois designs.

Jaqueline trouxe uma direção mais humana e interativa para as redes do deputado, demonstrando prezar pela apresentação do mandato de forma dinâmica e assertiva. Jaqueline também criou um perfil para o parlamentar no Linkedin, atingindo um público específico e aposta em um vídeo de balanço mensal das atuações de Vanderlei.

Com vasta experiência no meio político, a jornalista trabalha há 12 anos na assessoria dos deputados Cauê e Vanderlei Macris e já soma 7 eleições atuando no marketing político. Jaqueline coordenou a comunicação da campanha do PSDB em Nova Odessa em 2012, já foi assessora assistente do hoje secretário de comunicação do estado, Cléber Mata e também do ex-diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, Matheus Perez.

PESQUISA. Depois de aumentar a exposição na cidade nos últimos meses com anúncios de emendas e maior presença na mídia local, Macris subiu na pesquisa do NM e agora lidera a corrida para deputado federal em 2022.