Com vice, Giovana critica projeto de Odair, intelectual do PSDB

Acompanhada de seu candidato a vice-prefeito Welington Rezende/Patri, a candidata do PDT Giovana Fortunato gravou um vídeo no Parque Uga Uga, espécie de ‘menina dos olhos’ do vereador Odair Dias/Pros, alçado ao posto de intelectual da campanha do PSDB de Rafael Macris. Os quatro são vereadores e se encontram nos corredores da Câmara e nas sessões toda quinta-feira.

GRANA E ATRASO– As acusações feitas por Giovana e WR são de que o parque custou bastante- algo em torno de R$ 130 mil- e que sua entrega plena está atrasada. Giovana fala em ‘absurdos’ e investimento ‘totalmente errado’. Rezende afirma que o recurso poderia ter sido investido na Gruta Dainese, que teria maior prioridade de investimentos.