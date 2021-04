Com vereadores, Macris pede tomógrafo para Nova Odessa

O deputado federal Vanderlei Macris participou na manhã desta sexta-feira, 16, de uma reunião na DRS VII (Diretoria Regional de Saúde de Campinas), com a diretora de saúde, Dra. Mirela Povinelli, e os vereadores de Nova Odessa, Levi, Paulinho Bichof e Tiãozinho do Klavin, para solicitar um aparelho tomógrafo para o município.

A audiência foi intermediada pelo parlamentar federal a pedido dos vereadores presentes, que na oportunidade e por cumprir os protocolos de distanciamento social na reunião também representaram o presidente da Câmara, Elvis Ricardo, o Pelé, e os vereadores Oseias e Wagner Morais.

Macris destacou a importância da aquisição do equipamento de diagnóstico por imagem. “Nova Odessa é uma cidade com mais de 60 mil habitantes e não tem um tomógrafo ainda, portanto viemos iniciar esta luta fundamental para o setor da saúde do município. Agradecemos a Dra. Mirela por nos receber e estamos confiantes”, disse.

Dra. Mirela confirmou que dará andamento ao pedido. “Nós consideremos esse pedido muito pertinente, até por conhecer a cidade de Nova Odessa, e entendemos ser importante a instalação de um tomógrafo no Hospital Municipal. O meu compromisso é levar esta solicitação à Secretaria de Estado e vamos fazer toda manifestação técnica para que esta solicitação tenha sucesso”, acrescentou.

“Agrademos ao deputado Vanderlei por se empenhar por este pleito e temos confiança de que Nova Odessa terá o seu primeiro tomógrafo”, ressaltou Tiãozinho Klavin.

Paulinho Bichof também agradeceu. “Sabemos do momento difícil que vivemos na saúde com a pandemia, porém não podíamos nos omitir nesta luta e por isso viemos à campo pedir esse aparelho. Conversamos com deputado Macris que se dispôs mais uma vez em dar voz às necessidades de Nova Odessa”.

Levi Tosta falou sobre a importância para as pessoas que mais precisam. “A população de Nova Odessa que depende do SUS precisa ter este suporte e, se Deus quiser, vamos conseguir”, finalizou.