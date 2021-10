Com vaquinha, família busca arrecadar valor para prótese ortopédica

Uma família de Americana, região da Praia Azul, está realizando uma vaquinha online para arrecadar fundos para a compra de uma prótese ortopédica. Luzia de Fátima, de 60 anos, sofreu um acidente doméstico em 2020, onde fraturou a tíbia e o joelho.

Após o acidente, Luzia precisou fazer duas cirurgias e acabou contraindo uma infecção hospitalar que levou a uma terceira cirurgia de limpeza. Após o último procedimento, Luzia não obteve uma boa evolução o que fez com que a amputação do membro fosse necessária.

“Antes desse acidente eu leva a minha vida super ativa, hoje me locomovo de andador e cadeira de rodas ainda estou em faze de adaptação, mas hoje Eu sonho em ter uma prótese para que pudesse voltar a me locomover com um pouco mais de liberdade, por isso estou fazendo essa vakinha, para tentar arrecadar fundos para conseguir a minha prótese”, disse Luzia.

A família optou por uma prótese que custa R$31,900 e já levantou uma parte do valor, restando R$16,900 para a conclusão do pagamento. Até o momento, a vaquinha arrecadou R$4.020. Para doar, clique aqui.