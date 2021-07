Com umidade do ar a 12,2%, Defesa Civil de Americana alerta população

O índice da umidade relativa do ar chegou a 12,2% nesta quinta-feira (22), muito baixo, e a Defesa Civil de Americana faz orientações para que a população tome os cuidados necessários para a saúde, pois o estado é de emergência.

“12,2% é muito baixo realmente. A situação é séria e demanda muito cuidado. As pessoas devem evitar fazer exercícios físicos e devem tomar muita água. Também faço um apelo à população para evitar fazer queimadas para não prejudicar ainda mais o ar e colocar a saúde em risco”, alerta João Miletta.

Também podem ser tomadas algumas medidas, como umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água; permanecer em locais protegidos do sol; aplicar soro no nariz.