Com troca de elogios, PSDB anuncia apoio do Pros

O PSDB do pré-candidato a prefeito Rafael Macris anunciou/oficializou esta tarde o apoio do Pros do também vereador Odair Dias em uma sessão de trocas de elogios. Ainda não foi definido o papel de Odair na campanha, cotado também para ser o candidato a vice na chapa.

O presidente do PSDB vice-prefeito Roger Willians afirmou que Dias tem uma sequência de mandatos e que estava posicionado como pré-candidato a prefeito com chapa de vereadores montada e completa.

Já Dias disse que ‘sempre teve apreço pelo grupo do PSDB’ e que o partido tem muitos “feitos pelo município e saúde”. Para Dias, este foi o único grupo que realmente que ele viu fazendo algo tangível. “Não é questão de gostar. É entender o projeto e o comprometimento com o município”, disse.