Com Sardelli, PSB faz convenção em Americana

Com a presença do prefeito Chico Sardelli (PV), o PSB de Americana fez sua convenção na manhã deste sábado. O partido será presidido pelo ex-vereador Pedro Salvador, que terá como vice o ex-secretário de Educação Herb Carlini. O também ex-vereador Orestes Camargo Neves vai ser o secretário geral do partido. Apesar da presença de Sardelli, o PSB não deve ter/pleitear cargos no governo antes das eleições de outubro.

HADDAD, FRANÇA E MAIS- A tendência do partido é apoiar a dupla Jonas Donizete federal e Dr José estadual. O PSB ainda vai ter uma espécie de disputa caseira com o PT para ver quem vai ser o candidato a governador- Márcio França ou Fernando Haddad- ou se vão cada um por si. A federação partidária em discussão prevê a união de PV, PSB, PCdoB e PT para as eleições deste ano.

Também participaram do evento o ex-prefeito Erich Hetzl Jr, o presidente da Câmara Thiago Martins (PV) e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

Veja abaixo fala de Pedro Salvador- Reportagem e vídeo- Wander Pessoa