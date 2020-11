Com três mulheres pela primeira vez neste século, a Câmara de Americana renovou 58% de suas cadeiras este domingo. Onze dos 19 postos serão ocupados por pessoas que não estavam no atual mandato. Leonora do Postinho/PDT deu a volta por cima e volta para a Câmara depois de ter sido derrotada em 2016. Darão nova cara à Câmara Nathália Camargo/Avante e Prof.a Juliana/PT.

Veja abaixo a composição da nova Câmara por partidos.