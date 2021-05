Emendas. Com R$ 55 milhões, Chico dobra capacidade de investimento da prefeitura

Com quase R$ 55 milhões de emendas comprometidas e a serem empenhadas por deputados estaduais, federais, senadora e o governo do Estado, o governo Chico Sardelli deverá dobrar a capacidade de investimento da prefeitura já em 2021. O valor foi apurado pelo NM com gente do governo e está no espectro do coração do governo.

Desde o começo do mandato, Sardelli já participou de mais de 30 reuniões com deputados e senadores paulistas, mais de 1 reunião a cada 3 dias úteis. Atualmente, a capacidade de investimento da prefeitura é inferior a R$ 30 milhões (mesmo com o DAE somado) e o novo montante deverá trazer grande incremento para a prefeitura.

OMAR ERA MAIS PARADO, CHICO ARTICULADO– O governo Omar Najar (2015-2020) era mais parado na relação com deputados e ainda tinha dois nomes fortes locais para impedir a entrada de ‘forasteiros’ investindo em Americana. Mas o perfil de homem de articulação e experiente no trato com deputados estaduais, Sardelli ampliou o potencial de receber emendas e articular os votos para deputado na cidade.

Em 2018, integrantes importantes do governo Omar apoiaram o deputado federal Vanderlei Macris/PSDB abrindo uma crise com o comando do MDB estadual, que pedia campanha para o deputado Baleia Rossi.

PRA ONDE VAI A GRANA– O dinheiro que entra para os cofres da prefeitura é direcionado. As verbas são- na grande maioria- para saúde, custeio em saúde, obras- asfalto- e custeio em geral. A rigor, todo o dinheiro é aproveitado porque reduz os gastos que já existem. Ou seja, todos os recursos são aproveitados e incorporado como capacidade de investimento da cidade.