Com quase 300 mortos, Americana tem 3 respiradores ‘no conserto’

Com quase 300 mortos por toda a pandemia do novo coronavírus (290), Americana tem 3 respiradores ‘no conserto’ devido ao excesso de uso. A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quinta-feira (4) que foi registrado mais um óbito por Covid-19, sendo um homem (57), morador do bairro Jardim São Paulo, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 25 de fevereiro.

Novos positivos

Em decorrência de atualização no sistema E-SUS, a Vigilância Epidemiológica informou que somente foi possível a estratificação de dois casos positivos, sendo de um paciente internado e de outro que foi a óbito. Tanto os exames de PCR quanto de teste rápido não puderam ser contabilizados, pois o sistema não permitiu a visualização das informações, devido à atualização.

Novos suspeitos

O boletim ainda trouxe 12 novos casos suspeitos, todos de pacientes que se encontram internados.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 11.398 casos positivos, sendo 16 internados, 290 óbitos, 243 em isolamento domiciliar, 10.849 recuperados e 60 casos suspeitos aguardando resultados de exames, todos de pacientes internados. Além disso, o município contabiliza agora 18.943 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta quinta-feira (4), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 75% de leitos com respiradores (de 55 no total, 41 estão ocupados) e de 64% de leitos sem respiradores (de 66 no total, 42 estão ocupados). No Hospital Municipal houve redução de três leitos de UTI, cujos respiradores estão em manutenção.

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 100% com respiradores (de 14 no total, 14 ocupados) e 78% sem respiradores (de 18 no total, 14 ocupados). No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 80% com respiradores (de 10 no total, 8 ocupados) e 53% sem respiradores (de 17 no total, 9 ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 27% de leitos com respiradores (de 15 no total, 4 ocupados) e de 39% sem respiradores (de 18 no total, 7 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e de 92% de leitos sem respiradores (de 13 no total, 12 ocupados).