Com pedra no rim, Dalben escala pai e vice pra campanha

O prefeito Luiz Dalben passou por nova avaliação médica nesta terça-feira, dia 20 de outubro, e foi diagnosticado com cálculo renal (pedra no rim). A recuperação seguirá com auxílio de medicamentos e acompanhamento médico. A participação do prefeito Luiz Dalben nos compromissos da agenda seguirão suspensas durante o período de 5 dias, conforme orientação médica.

As agendas de campanha programadas para este período contarão com a participação do vice-prefeito Henrique do Paraíso, o deputado estadual Dirceu Dalben e integrantes da Coligação A Força do Bem, que representarão o prefeito Luiz Dalben.

Segue link de publicação feita na página oficial do prefeito Luiz Dalben: