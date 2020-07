Com parceria, Tivoli vai ter testes rápidos de Covid-19

O Tivoli Shopping, em parceria com o Laboratório Caprilab e a distribuidora de produtos médicos Osteo21, vai ceder seu estacionamento para a realização de testes rápidos de Covid-19 no formato drive thru. Os exames serão feitos com a pessoa dentro do carro e realizados no estacionamento do shopping, das 11h às 17h, sem agendamento. O teste não será disponibilizado às pessoas que estiverem a pé. O acesso ao serviço será pela entrada da Avenida Santa Bárbara, no estacionamento próximo à loja Cobasi.

O serviço será oferecido semanalmente aos sábados, começando no próximo, dia 18, seguindo até 8 de agosto. No teste, o IgM reagente ou positivo indica que a pessoa está ou esteve infectada, contaminada recentemente e o corpo ainda pode estar lutando contra a infecção. Na indicação de IgG reagente ou positivo, a pessoa teve infecção anterior, há cerca de três semanas e está possivelmente imunizada.

O laboratório informou que, após o teste, a pessoa deve aguardar pelo resultado do exame, que fica pronto em aproximadamente 20 minutos.

“A localização e o fácil acesso ao shopping, que tem capacidade de oferecer um controle de movimentação de carros com segurança e fluidez, são as condições necessárias para um serviço dessa importância. Por isso, o Tivoli se dispôs a participar dessa parceria”, afirmou o gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini. “O Shopping também agradece o apoio da Vigilância Sanitária para realização desta ação, assim como a parceria na vacinação de H1N1 que foi realizada na semana passada para os funcionários do empreendimento e empresas terceirizadas da equipe de limpeza, segurança e estacionamento”, completou Gustavo.

Serviço

O quê? Teste rápido para Covid-19

Onde? Estacionamento do Tivoli Shopping

Quando? Sábados 18 e 25 de julho e 1º e 8 de agosto, das 11h às 17h (sem agendamento)

Como? Formato Drive thru

Quanto? R$ 150,00 (profissionais da saúde têm desconto na realização do teste).